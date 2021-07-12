Вор в законе Авто Копала съел паспорт в самолете и сорвал депортацию в Грузию

Сотрудникам полиции Украины не удалось депортировать вора в законе Автандила Кобешавидзе по прозвищу Авто Копала из-за того, что он съел свой паспорт. Об этом сообщает Dетектив-Info.

10 июля авторитета должны были выдворить в Грузию, а не в Россию, где он объявлен в розыск с 2019 года.

Кобешавидзе первым посадили в самолет, который в 07:30 по местному времени должен был вылететь из Борисполя в Батуми. Однако сразу же после посадки он съел паспорт. Пока правоохранители решали как им поступить, остальных пассажиров не пускали на борт. Их продержали в зале ожидания сутки без объяснения причин задержки вылета рейса. Людям не предоставили отель, воду и питание.

Что же касается Авто Копалы, то из-за съеденного им документа сорвалась его депортация. Пограничники не могут пропустить его обратно на Украину без паспорта, также как и отправить его в Грузию другим рейсом.

8 июля 2021 года украинский суд принял решение отпустить его под домашний арест, поскольку не нашел в материалах дела доказательств наличия у Кобешавидзе статуса вора в законе. Как стало известно, авторитет вышел из СИЗО благодаря взятке украинским спецслужбам в 300 тысяч долларов от представителей криминального мира.

Разыскиваемый в России по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») Авто Копала был задержан в Одессе весной 2020 года.

Кобешавидзе родился в 1955 году в Грузии, статус вора в законе получил почти полвека назад. У авторитета семь судимостей за кражи, бродяжничество, сопротивление милиции, мошенничество и грабеж. Свой последний — 12-летний срок он отбывал в Курганской области. Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе Грузии. Он вышел на свободу в 2016 году.