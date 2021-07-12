Раскрыты причины освобождения из-под ареста вора в законе Авто Копалы

В Одессе 66-летний уроженец Кутаиси Автандил Кобешавидзе, известный в криминальных кругах как вор в законе Авто Копала, вышел из-под ареста благодаря взятке украинским спецслужбам. Причины освобождения в понедельник, 12 июля, раскрыло агентство URA.RU.

По данным издания, за освобождение авторитета силовики получили свыше 300 тысяч долларов от представителей криминального мира, связанных с Кобешавидзе. В Службе безопасности Украины (СБУ) не препятствовали сделке. Там хотят использовать вора в законе для контроля за преступным миром, утверждает портал.

Копала уже пишет прогоны для заключенных (воровские указы авторитетных людей), которые по своей сути схожи с правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений страны.

8 июля сообщалось, что украинский суд принял решение отпустить находившегося в международном розыске авторитета под домашний арест, поскольку не нашел в материалах дела доказательств наличия у Кобешавидзе статуса вора в законе. На решение также повлияло наличие у подсудимого постоянного места жительства в городе и его состояние здоровья. Осужденному необходимо лечение в стационаре.

В России Авто Копала был объявлен в розыск после того, как на него завели дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Ему удалось скрыться за границей, но 31 марта 2020 года он был задержан в Одессе полицией Украины. По словам авторитета, он приехал на Украину меньше недели назад «с целью уехать из России» — но как именно, вспомнить не смог. Кобешавидзе также рассказал, что за 500 долларов приобрел украинский паспорт.

Кобешавидзе родился в 1955 году в Грузии, а статус вора в законе получил почти полвека назад. У него семь судимостей за кражи, бродяжничество, сопротивление милиции, мошенничество и грабеж. Свой последний — 12-летний — срок он отбывал в Курганской области. Кобешавидзе считается одним из самых авторитетных воров в законе Грузии. Он вышел на свободу в 2016 году.