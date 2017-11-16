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Убийц Шопена осудили в Курской области

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Олег Афанасьев «Шопен»
Олег Афанасьев «Шопен»

В Курске к длительным срокам лишения свободы приговорены двое местных жителей, который из чувства личной мести в августе 2010 года расстреляли двух лидеров уголовно-криминальной среды: Олега Афанасьева, больше известного как Шопен, и Алексея Украинцева — Украину. Об этом в четверг, 16 ноября, «Ленте.ру» рассказал Максим Рассамакин, официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).

«По данным следствия, в конце 2000-х годов Руслан Сибилев вступил в конфликт с местными преступными авторитетами, и проиграл возникший между ними спор. Из чувства мести он решил отмстить обоим, для чего привлек своего приятеля — Алексея Хандоцкого, а так же еще одного гражданина, который сейчас объявлен в розыск», — рассказал Рассамакин.

В результате в июне 2010 года в деревне Щетинка соучастники из охотничьего карабина «Сайга» попытались расстрелять Шопена и его жену, но не смогли довести дело до конца — оба раненых выжили, причем женщина фактически отделалась незначительной царапиной. В марте 2011 года возле подъезда дома на улице Льва Толстого из автомата Калашникова Сибилев и Хандоцкий все же застрелили Олега Афанасьева, которому в то время было 44 года.

В перерыве между покушением на супругов и убийством Афанасьева, в августе 2010 года, Сибилев и Хандоцкий совершили убийство 35-летнего Украинцева: они на специально приобретенном мотоцикле выследили его и на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской расстреляли автомобиль Toyota Camry, в котором ехал Украина. Авторитет погиб на месте, нападавшим удалось скрыться. Чуть позже оба покинули Россию, уехав в Таиланд.

В ходе расследования были выявлены и другие эпизоды криминальной биографии обвиняемых, среди которых — убийство незнакомого мужчины, посмевшего им просто перечить. Собранные доказательства оказались столь надежны, что оба задержанных сразу же дали признательные показания и заключили досудебное соглашение. В результате суд проходил в особом порядке, без рассмотрения доказательств, но с полным признанием вины обвиняемыми.

В результате Руслан Сибилев приговорен к 19 годам в колонии строго режима, его подельник Алексей Хандоцкий — к 13 годам. Обоим осужденным исполнилось в момент вынесения приговора 38 лет.

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