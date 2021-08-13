В ДНР ополченец открыл огонь по сослуживцам

Военнослужащий армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Цуприк напился и открыл огонь по сослуживцам. Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным спецслужбы, служащий в девятом отдельном мотострелковом полку первого армейского корпуса Цуприк ввязался в драку с другими военнослужащими после употребления спиртных напитков. В ходе конфликта он применил штатное оружие и гранату, в результате чего погибли семь человек, включая троих мирных жителей народной республики.

Отмечается, что на данный момент ведутся поиски пьяного ополченца. Информацию о случившемся подтвердили перехваченные украинскими военными переговоры ополченцев. Из прослушанных материалов стало известно, что Цуприк до сих пор в нетрезвом состоянии разгуливает по городу и стреляет во все подряд.

Ранее сообщалось, что командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Троицкое. Пьяный командир открыл огонь из автомата по военнослужащим, которые попытались покинуть позиции. Три человека получили ранения, их отправили в местную больницу.