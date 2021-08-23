Вооруженный ножом россиянин задержан за попытку ограбления банка

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали пожилого мужчину, попытавшегося ограбить банк. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 64-летний подозреваемый пришел в расположенный в Калининском районе филиал банка и, размахивая ножом, приказал сотруднице финансового учреждения выдать ему деньги. Девушка нажала тревожную кнопку, и через пару минут на место прибыл наряд, который скрутил злоумышленника, грозившего расправой сотрудникам банка.

Задержанный был доставлен в отдел полиции. Там выяснилось, что он проживает в соседнем с банком доме. С мужчиной работают следователи, они разбираются в причинах его поступка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

23 декабря сообщалось, что в Краснодаре грабители банка открыли стрельбу по полицейским и ранили одного сотрудника.