Предсмертная схватка россиянина с грабителем банка попала на видео

В Екатеринбурге предсмертная схватка россиянина с вооруженным обрезом грабителем банка попала на видео. Ролик в четверг, 19 ноября, на своем Youtube-канале публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, что грабитель заставил лечь на пол возле банкомата нескольких сотрудников финансового учреждения и посетителей. В какой-то момент он повернулся спиной к одному из потерпевших, сидевшему на корточках. Тот бросился на бандита сзади и попытался его разоружить. Завязалась схватка, в ходе которой налетчик выстрелил в оппонента и убил его.

В настоящее время следователи завершили расследование уголовного дела. Выяснилось, что грабитель, являясь уроженцем Краснодарского края, на протяжении года рассказывал своим близким, что планирует совершить ограбление банка. По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что мужчина страдает тяжелым хроническим расстройством психики.