Бывший российский судья оказался участником банды грабителей

В Москве бывший мировой судья пойдет под суд. Россиянина уличили в разбойном нападении. Об этом среду, 14 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 17 июля 2018 года банда из десяти человек, в которую входил и бывший мировой судья Жуковского судебного района Московской области, совершила нападение на жилой дом в деревне Постниково (Новая Москва). Грабители избили хозяина, угрожали ножом его родным, требуя отдать им ценности. В результате разбойники украли имущество и деньги на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой с применением насилия»). Следователи провели ряд очных ставок, проверок показаний на месте и других действий, позволивших установить роль каждого члена преступной группы. Четырем участникам нападения удалось скрыться. Они объявлены в федеральный и международный розыск. Еще четверо были приговорены к разным срокам заключения. В скором времени бывший судья также окажется на скамье подсудимых. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.