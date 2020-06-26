Сотрудники ФСБ поймали инспектора ГИБДД и росгвардейца после разбоя

В Амурской области сотрудники ФСБ поймали после совершенного разбойного нападения на местного фермера инспектора ГИБДД и росгвардейца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, силовики ранним утром 6 июня 2020 года в селе Новоспасск с оружием напали на фермера и похитили с его производственной базы сельскохозяйственную технику. Инспектору ДПС ГИБДД и старшему инспектору отдела управления Росгвардии по Амурской области предъявлены обвинения по статье 162 УК РФ («Разбой»).

По ходатайству следователя суд заключил силовиков под стражу.

В отношении арестованного инспектора ГИБДД проводится служебная проверка, сообщила пресс-служба областного управления МВД. По ее итогам будет решаться вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, также будет дана оценка действиям его руководителей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru