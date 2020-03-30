ФСБ задержала начальника российского СИЗО за VIP-условия для арестантов

В Санкт-Петербурге ФСБ задержала начальника оперативного отдела СИЗО-6 за VIP-условия для арестантов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Было возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, подозреваемый с июля 2018 года по настоящее время систематически получал взятки от арестантов за улучшения условий нахождения в СИЗО. Общая сумма взяток составила не менее десяти миллионов рублей.

Тюремщик был задержан сотрудниками УФСБ 29 марта текущего года при получении взятки в сумме 400 тысяч рублей от знакомой арестанта.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

26 марта сообщалось, что в Подмосковье следователь Красногорского УМВД попался оперативникам ФСБ при получении взятки в пять миллионов рублей. По версии следствия, полицейский вымогал взятку у брата подследственного, обещая переквалифицировать обвинение со статьи 162 УК РФ («Разбой») на преступление незначительной тяжести по статье 330 УК РФ(«Самоуправство»), что должно было помочь освободить арестанта.

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