Обещавший освободить арестанта за пять миллионов рублей следователь попался ФСБ

В Подмосковье следователь Красногорского УМВД попался оперативникам ФСБ при получении взятки в пять миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, полицейский вымогал взятку у брата подследственного, обещая переквалифицировать обвинение со статьи 162 УК РФ («Разбой») на преступление незначительной тяжести по статье 330 УК РФ(«Самоуправство»), что должно было помочь освободить арестанта.

Об этом стало известно сотрудникам ФСБ, и дальнейшая передача взятки братом подследственного проходила под их контролем. 25 марта следователь был задержан с поличным в служебном кабинете на улице Первомайская города Красногорск. Региональное управление следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

25 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД «Новочеркасское» (Ростовская область) Евгения Ганзенко. Его подозревают в получении взятки.

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