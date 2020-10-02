Российский кассир отбился от грабителей жвачкой, попал на видео и прослыл героем

Кассир круглосуточного супермаркета в Иркутской области отбился от грабителей жвачкой и пачками кофе. Инцидент попал на видео, его в своем Telegram-канале публикует «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как двое вооруженных грабителей пытаются спугнуть кассира ножом, чтобы подобраться к кассовому аппарату. Однако парень в ответ начинает отбиваться от них всем, что продается на кассе — пачками с кофе, жвачками, шоколадными батончиками.

Грабители, не выдержав напора, отступают и скрываются. Теперь, как отмечает издание, сибирский кассир Салоххидин Маматкулов прослыл героем местных пабликов.

Похожий инцидент случился в минувшем декабре на одной из российских заправок. Сотрудница заправки в городе Обь Новосибирской области вступила в схватку с грабителем и с помощью швабры прогнала его. При этом мужчине удалось украсть семь тысяч рублей.