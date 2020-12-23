В Краснодаре грабители банка открыли стрельбу по полицейским и ранили одного сотрудника. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

В ночь на 23 декабря трое вооруженных мужчин взломали офис банка и увезли платежный терминал на угнанном автомобиле ВАЗ-2112. В городе был объявлен план «Перехват».

Машину преступников заметили сотрудники ДПС и пустились в погоню. Подозреваемые начали стрелять по силовикам из травматического оружия. В результате был ранен в ногу один из инспекторов.

Автомобиль с грабителями в ходе погони удалось остановить. Одного из подозреваемых задержали, двое его сообщников сбежали. Их поиски продолжаются. Украденный терминал остался в машине.

У задержанного изъяли гранату.

В региональном управлении Следственного комитета России подтвердили информацию о ранении полицейского в ходе задержания преступников, передает ТАСС.