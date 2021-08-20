Неизвестный застрелил радиоведущего и скрылся

В штате Веракрус, Мексика, застрелили радиожурналиста Хасинто Ромеро Флореса (Jacinto Romero Flores). Убийство произошло 19 августа, неизвестный нападавший скрылся. Об этом сообщает AP News.

Флорес работал на местной радиостанции Ori Stereo. Коллеги выразили скорбь по поводу его смерти. «Средства массовой информации не являются ни причиной, ни следствием насилия в стране, но мы действительно страдаем от последствий ведения своей профессиональной деятельности», — говорилось в заявлении.

Государственная комиссия по защите журналистов призвала прокуратуру начать подробное расследование убийства, также она потребовала выяснить, играет ли какую-то роль журналистика в смерти Флореса.

Глава агентства государственной безопасности Веракруса Хьюго Гутьеррес Мальдонадо (Hugo Gutiérrez Maldonado) написал в своем Twitter-аккаунте, что на месте стрельбы ведется расследование, а нападавшего разыскивают. «Повторюсь, что никто не останется безнаказанным. Мы не позволим никому запугивать местных жителей», — заявил он.

По данным издания, в 2020 году в Мексике были убиты девять журналистов. Ромеро стал пятым сотрудником СМИ, убитым в стране с начала 2021 года.

Ранее один из крупнейших наркокартелей Мексики пригрозил убийством телевизионному журналисту, который ведет новостную программу. Представители Картеля Нового поколения Халиско (CJNG) остались недовольны тем, что телеканал Milenio Television поддерживает группы самообороны, организованные для сопротивления деятельности преступников.