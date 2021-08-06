В Следственном комитете рассказали об убийцах российского журналиста в Донбассе

Убийцы фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина были в форме с изображением национального флага Украины, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) в седьмую годовщину преступления.

Кроме того, следствие идентифицировало военную технику Национальной гвардии Украины, которая находилась поблизости в момент гибели россиянина. «Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений», — заявили в СКР.

Также следователи сообщили, что Киев не содействует в расследовании убийства российского журналиста, а на запросы Москвы в компетентные украинские органы предоставить интересующую информацию приходят отказы. «Хотя очевидно, что они обладают информацией об этом происшествии», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В то же время в СКР заверили, что работы по установлению ответственных продолжается, и это «лишь вопрос времени».

Год назад официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявляла, СКР отправлял запрос о правовой помощи в «компетентные органы Украины», однако получил формальный отказ. По ее словам, к обстрелу, в котором погиб журналист и другие гражданские лица, причастны украинские военные.

О гибели Стенина стало известно в сентябре 2014 года. Согласно результатам судмедэкспертизы, он погиб 6 августа при обстреле автоколонны беженцев на дороге Снежное — Дмитровка. По версии СКР, обстрел, в результате которого было уничтожено около десяти машин с беженцами, осуществили силовики, предположительно, 79-й аэромобильной бригады.