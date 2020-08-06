Раскрыты подробности убийства российского журналиста в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) раскрыл подробности расследования убийства российского журналиста, фотографа Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году. Слова официального представителя ведомства Светланы Петренко приводит РИА Новости.

По словам Петренко, СКР отправлял запрос о правовой помощи в «компетентные органы Украины», однако получил формальный отказ. «Результаты украинского расследования этого факта российской стороне до сих пор неизвестны», — заявила она.

Представитель ведомства сообщила о новых показаниях свидетелей. Они рассказали следователям, что к обстрелу, в котором погиб журналист и другие гражданские лица, причастны украинские военные. Свидетели, утверждает Петренко, обратили внимание на «нашивки с изображением национального флага». Также поблизости от места обстрела была идентифицирована военная техника Национальной гвардии Украины.

О гибели Стенина стало известно в сентябре 2014 года. Согласно результатам судмедэкспертизы, он погиб 6 августа при обстреле автоколонны беженцев на дороге Снежное — Дмитровка. По версии СКР, обстрел, в результате которого было уничтожено около десяти машин с беженцами, осуществили силовики, предположительно, 79-й аэромобильной бригады.

Стенин был фотокорреспондентом агентства РИА Новости, специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов. Посмертно награжден орденом Мужества.

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