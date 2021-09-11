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Мужчина с ножом ранил пятерых человек в Италии

Corriere di Bologna: выходец из Сомали ранил ножом 5 человек в итальянском Римини
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Фото: Ernst Wrba / imageBROKER.com / Global Look Press

Мужчина с ножом ранил пятерых человек в автобусе города Римини в Италии. Об этом сообщает издание Corriere di Bologna.

По информации издания, нападавший — 26-летний выходец из Сомали. При проверке билетов мужчина напал на двух женщин-контролеров. Они получили ранения шеи и плеча. Кроме того, пострадали еще три пассажира, в том числе ребенок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

После нападения злоумышленник потребовал остановить автобус и сбежал, а затем попытался захватить автомобиль, однако не смог этого сделать. Примерно через час полиция задержала мужчину.

5 сентября афганец, переехавший в Германию в 2016 году, совершил нападение с ножом на двух пожилых людей в Берлине в районе Вильмерсдорф. Оба они выжили, но госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция задержала злоумышленника.

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