Мужчина с ножом ранил пятерых человек в Италии

Мужчина с ножом ранил пятерых человек в автобусе города Римини в Италии. Об этом сообщает издание Corriere di Bologna.

По информации издания, нападавший — 26-летний выходец из Сомали. При проверке билетов мужчина напал на двух женщин-контролеров. Они получили ранения шеи и плеча. Кроме того, пострадали еще три пассажира, в том числе ребенок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

После нападения злоумышленник потребовал остановить автобус и сбежал, а затем попытался захватить автомобиль, однако не смог этого сделать. Примерно через час полиция задержала мужчину.

5 сентября афганец, переехавший в Германию в 2016 году, совершил нападение с ножом на двух пожилых людей в Берлине в районе Вильмерсдорф. Оба они выжили, но госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция задержала злоумышленника.