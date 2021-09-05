Афганец в Берлине ранил ножом двух пожилых людей

Афганец совершил нападение с ножом на двух пожилых людей в Берлине в районе Вильмерсдорф. Об этом сообщает столичная полиция на своей странице в Twitter.

29-летний мигрант ударил ножом 58-летнюю женщину и 66-летнего мужчину, который пытался помочь раненой. Оба они выжили, но госпитализированы в тяжелом состоянии. Полиция задержала злоумышленника. Следствие считает, что он страдает расстройствами психики, однако религиозный мотив преступления не исключен. По данным полиции, мигрант переехал в Германию в 2016 году.

Ранее глава МИД Дании Маттиас Тесфайе заявил, что афганские беженцы должны остаться в своем регионе и не ехать в Европу. Он отметил, что ЕС обязаны финансировать международные гуманитарные организации, помогающие Кабулу, чтобы обстановка в Афганистане быстрее стабилизировалась.