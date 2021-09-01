В Абхазии пьяный россиянин ранил ножом двух человек

В Абхазии, в Пицунде, пьяный турист из Самары ранил ножом двух человек

В Абхазии, в одном из отелей Пицунды, пьяный турист из Самары ранил ножом двух человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили в пресс-службе МВД Абхазии, путешественник из России «беспричинно» нанес владельцу гостиницы несколько колото-резаных травм в область рук и шеи.

Также в состоянии алкогольного опьянения он ранил отдыхающую из Новосибирска, а затем скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции по горячим следам нашли мужчину во дворе соседнего гостевого дома и задержали. Следователи УВД по Гагрскому району передали материалы происшествия в прокуратуру.