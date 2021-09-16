Неизвестный в военной форме напал на полицейский участок в российском городе

Baza: в Воронежской области неизвестный в военной форме напал на отдел МВД и устроил взрыв

Неизвестный в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием, совершил нападение на полицейский участок в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в городе Лиски. Мужчина подъехал к зданию ОМВД в российском городе и открыл огонь. Через некоторое время ему удалось проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб. При этом информация о пострадавших разнится. По одним данным, в результате нападения пострадал дежурный постовой в входе в отдел полиции, по другим данным — пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники УФСБ по Воронежской области.

В свою очередь Telegram-канал Life Shot сообщает, что напавший открыл стрельбу по людям и устроил два взрыва в помещении, в результате пострадал один человек. Неизвестный скрылся с места преступления.

Официального подтверждения информации об инциденте пока нет.

15 сентября двое 23-летних наркоторговцев напали с ножами на сотрудников полиции в подъезде жилого дома в Кургане, а затем сбежали. Молодые люди делали «закладки» с наркотиками в подъезде одного из жилых домов. Их попытались поймать с поличным сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД.