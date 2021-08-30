Россиянин напал с ножом на полицейского

Житель Карачаево-Черкесии (КЧР) напал с ножом на сотрудника полиции во время задержания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Сообщение о подозрительном мужчине поступило в дежурную часть ОМВД России по городу Черкесску от работников одной из организаций. На место выехал сотрудник уголовного розыска. При задержании россиянин нанес полицейскому ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия.

Подозреваемым оказался 37-летний житель станицы Сторожевой. На данный момент он задержан. Раненого полицейского доставили в больницу и оказали ему медпомощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Ранее в центре Москвы на полицейского напал голый мужчина. Сотрудник ДПС заметил на проезжей части обнаженного россиянина и потребовал от него уйти с дороги. В ответ мужчина начал ругаться на полицейского матом, а затем напал на него с кулаками и нанес удар по голове.