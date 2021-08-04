Голый россиянин напал на полицейского в центре Москвы

В центре Москвы на полицейского напал голый мужчина. Об этом в среду, 4 августа, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, инцидент произошел 2 августа на улице Николоямская. Сотрудник ДПС заметил на проезжей части обнаженного россиянина и потребовал от него уйти с дороги. В ответ мужчина начал ругаться на полицейского матом, а затем напал на него с кулаками и нанес удар по голове. Полицейскому удалось задержать нарушителя и доставить его в участок.

В результате случившегося пострадавший сотрудник обратился в медучреждение. После оказания ему помощи он вернулся к работе. Нарушителю порядка грозит до пяти лет лишения свободы.

26 июля сообщалось, что в Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского избили полицейского, который сделал им замечание из-за алкогольного опьянения.