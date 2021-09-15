Наркоторговцы напали на российских полицейских с ножами и сбежали

План «Сирена» ввели в Кургане для поимки подозреваемых в нападении на сотрудников МВД

Двое 23-летних наркоторговцев напали с ножами на сотрудников полиции в подъезде жилого дома в Кургане, а затем сбежали. Об этом в среду, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 15 сентября двое молодых людей делали «закладки» с наркотиками в подъезде одного из жилых домов. Их попытались поймать с поличным сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД.

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В ответ наркоторговцы напали на оперативников с ножами, нанеся им серьезные ранения, после чего сбежали. Начальник регионального главка МВД генерал-майор Дмитрий Свинов ввел на территории Курганской области план «Сирена»: вскоре подозреваемых были пойманы.

В настоящее время один из полицейских находится в больнице, ему требуется переливание крови, однако жизнь сотрудников МВД вне опасности. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемых. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

9 сентября сообщалось, что в Забайкальском крае преступник выстрелил в приехавшего на вызов полицейского и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки, а стрелка задержали вечером того же дня.