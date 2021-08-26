Россиянка устроилась наркокурьером ради спасения возлюбленного

Советский районный суд Воронежа рассматривает уголовное дело двух молодых наркокурьеров: 19-летней жительницы Мурманской области и 21-летней жительницы Липецкой области. Одна из них призналась, что занялась сбытом запрещенных веществ ради возлюбленного. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, девушки сами употребляли наркотики и делали закладки в частных домах. Они прятали свертки под подоконники и клумбы, а затем фотографировали тайники и отправляли координаты клиентам.

Наркокурьеров задержала полиция, когда они забирали спрятанную в лесу оптовую партию синтетических веществ. Там было 40 свертков. Девушки полностью признали вину. Одна из них рассказала, что занялась сбытом наркотиков, чтобы оплачивать услуги адвоката своего парня. Он был наркокурьером, и его задержала полиция. Молодого человека отправили в СИЗО. Подруга решила занять его место, связалась с его поставщиками и стала делать закладки.

Девушки ожидают приговора под стражей.