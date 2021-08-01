Наркоман напал с ножом на российского пенсионера в автобусе

Неизвестный мужчина напал с ножом на 71-летнего пенсионера в одном из автобусов Новосибирска. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как 29-летний нападавший, пошатываясь, достает из рукава рубашки нож и вонзает его в горло сидящему рядом пассажиру. Пенсионер сначала не понял, что произошло, а вскоре начал хвататься на рану, пытаясь остановить кровь. В этот момент в салоне находилось много женщин и детей.

По данным издания, нападавшего удалось задержать по горячим следам. Россиянин оказался наркоманом, при себе у него был окровавленный нож. Позже стало известно, что мужчина был судим за разбой, незаконное хранение оружия и сбыт наркотиков.

Ранее житель Москвы десять раз ударил ножом соседскую сиделку из-за кота. Он решил, что за гибель его питомца ответственна женщина, и пробрался в ее квартиру, представившись курьером. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, нападавшего задержала полиция.