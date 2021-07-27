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Водитель кабриолета с грузинскими номерами избил россиянина и попал на видео

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Водитель кабриолета с грузинскими номерами избил россиянина в Санкт-Петербурге и попал на видео. Кадры случившегося публикует группа «Красносельский район» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Таллинском шоссе. Сообщается, что конфликт начался с того, что водитель «Мазды» не пустил мужчину, находившегося за рулем «Мустанга» «на встречку».

На кадрах видно, как из американского автомобиля выбежал неизвестный, сорвал шторку с окна другой машины и, нецензурно ругаясь, стал хватать и бить второго водителя, крича при этом: «Выходи, ты что творишь. Выходи, я убью тебя!»

Пострадавший пытается найти нападавшего через соцсети. В комментариях пользователи пишут, что часто видят «Мустанг» в Горелово, и что водитель часто нарушает правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пьяный автомобилист напал на водителя скорой и сломал зеркало спецтранспорта, который приехал к пациенту на вызов.

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