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Россиянин с ножом напал на бригаду скорой помощи

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Полиция Владивостока начала проверку после того, как местный житель с ножом совершил нападение на приехавшую к нему бригаду скорой помощи. Об этом РИА Новости рассказал представитель УМВД по Приморскому краю.

По его информации, россиянин в состоянии алкогольного опьянения заявил родственникам о намерении покончить жизнь самоубийством. Те вызвали медиков, однако мужчина бросился с ножом на медбрата и угрожал его коллегам.

В результате инцидента никто не пострадал. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее жители Москвы попытались угнать машину скорой помощи, которая прибыла на их вызов, и избили водителя автомобиля. Компания отдыхала в одной из квартир, а затем продолжила делать это на лестничной площадке у лифта. Один из пьяных мужчин поранился, после чего его друзья вызвали скорую. Когда врачи приехали на вызов, мужчины начали торопить их. Они принялись стучать по дверям лифта с медиками, который в итоге застрял. Тогда дебоширы спустили пострадавшего вниз и стали заставлять водителя отвезти их в больницу. Однако он отказал, после чего злоумышленники избили его и попытались угнать машину скорой помощи.

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