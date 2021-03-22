Полицейский застрелил напавшего на водителя скорой помощи в Подмосковье

Сотрудник полиции застрелил мужчину, напавшего на водителя скорой помощи и пытавшегося угнать его машину в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом в понедельник, 22 марта, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, 21 марта на территории складских помещений в деревне Бритово вечером разнорабочий промышленной зоны нанес себе порез шеи. На место происшествия выехали полицейские и медработники. Пострадавшего поместили в карету скорой помощи. Очнувшись, мужчина попытался вырваться из рук медиков, ударил водителя и вышел на территорию склада.

После этого мужчина взял в руки штыковую лопату и стал замахиваться на окружающих. На требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия он не реагировал и начал угрожать правоохранителю убийством.

В ответ на это полицейский предупредил о намерении применить огнестрельное оружие, однако злоумышленник продолжил направлять лопату в его сторону. Полицейский выстрелил в сторону нападавшего — тот скончался на месте. По факту произошедшего назначена служебная проверка.

Кроме того, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, а также в покушении на угон автомобиля скорой помощи.