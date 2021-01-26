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Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео

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В американском городе Финикс, штат Аризона, офицер полиции застрелил мужчину, который держал на руках своего ребенка. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местных правоохранителей.

Инцидент произошел 9 января, однако видео с регистратора, на которое он попал, местный департамент полиции опубликовал только 25 января. По данным правоохранителей, в тот день в службу спасения позвонила женщина, которая сообщила, что ее муж, 37-летний Пол Болден (Paul Bolden), вооруженный пистолетом, забрал их ребенка, угрожая его убить, и начал стрелять. Кроме того, в службу спасения обратились и другие очевидцы, которые рассказали, что мужчина остановил проезжавшую мимо машину и угрожал пистолетом водителю.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые потребовали у мужчины бросить оружие и отпустить ребенка. Болден отказался подчиниться их требованиям и успел сделать как минимум один выстрел в их сторону, после чего снова направил пистолет на ребенка.

После этого один из полицейских принял решение выстрелить в мужчину и забрать ребенка. Раненого доставили в больницу, там врачи констатировали его смерть.

В конце декабря 2020 года полицейский застрелил безоружного чернокожего мужчину в городе Колумбус, штат Огайо. Сообщалось, что офицер вместе с напарником, по всей видимости, принял его за грабителя.

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