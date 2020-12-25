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Полицейский застрелил безоружного чернокожего мужчину в США

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Протест после убийства Андре Хилла в Колумбусе, штат Огайо
Протест после убийства Андре Хилла в Колумбусе, штат Огайо
Фото: Megan Jelinger / Reuters

Полиция города Колумбус (штат Огайо) решила немедленно уволить сотрудника по имени Адам Кой, застрелившего безоружного чернокожего мужчину. Об этом пишет NBC News.

«Я был свидетелем этого опасного проступка, когда смотрел материалы с нательной камеры [полицейского]. Я видел все, что мне нужно увидеть, чтобы прийти к выводу, что офицер Кой должен быть немедленно уволен. Это нарушение стоило жизни невиновному человеку», — заявил глава полиции Томас Кинлан.

Жертвой инцидента, который произошел тремя днями ранее, стал 47-летний темнокожий мужчина Андре Хилл. Происшествие случилось ночью, когда последний стоял у гаража дома своих друзей, к которым пришел в гости. Офицер Адам Кой и его напарник увидели афроамериканца и потребовали его остановиться, вероятно, приняв за грабителя. Затем полицейский навел на Хилла фонарь — тот сжимал что-то в своей правой руке. Чернокожий приблизился к полицейским, и Кой выстрелил. Позже оказалось, что у мужчины не было оружия.

Убийство Хилла вызвало широкий резонанс, в городе начались крупные протесты. Это уже второй аналогичный случай в городе с начала месяца: до этого заместитель шерифа застрелил афроамериканца Кейси Гудсона буквально на пороге его дома.

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