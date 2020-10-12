Полицейские привязали чернокожего к лошади и получили иск в суд

Полицейских, привязавших чернокожего мужчину к лошади и несколько часов водивших его по городу Галвестон (штат Техас), могут осудить по иску пострадавшего. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что это произошло около года назад. Когда бездомный по имени Дональд Нили спал на тротуаре, его арестовали двое полицейских. На кадрах, опубликованных вскоре после инцидента, видно, как шерифы привязали мужчину к лошади на веревку и заставили его ходить за собой.

Теперь офицеры и полицейский департамент Галвестона получили иск, поданный пострадавшим, — если его удовлетворят, они должны будут заплатить Нили миллион долларов. Отмечается, что мужчина уже пытался подать иск на полицейских, однако его отклонили.

Еще год назад видео вызвало бурную реакцию в США: полицейских обвиняли в превышении полномочий. Управление города принесло извинения чернокожему и заявило, что такая мера была вынужденной. Офицерам якобы нужно было «транспортировать» правонарушителя в участок, но у них не было другого транспорта.

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