Подросток 10 часов убирал улицы и заполучил машину мечты

Подросток из американского города Буффало, штат Нью-Йорк, самостоятельно решил убрать оставшийся после протестов на улицах мусор и получил от местных жителей щедрые награды, в том числе машину мечты. Об этом сообщает сайт телеканала CNN.

18-летний ученик старшей школы Антонио Гвинн Младший (Antonio Gwynn Jr.) увидел оставшийся после протестов на улицах города мусор. В ночь на понедельник, 1 июня, он купил пакеты для мусора, взял метлу и в одиночку начал действовать.

Когда утром организованная группа местных жителей прибыла на уборку, они увидели, что Гвинн уже сделал большую часть работы.

Слухи о поступке Гвинна быстро распространились по городу, и жители решили отблагодарить подростка. Мэтт Блок (Matt Block) увидел историю о юноше в новостях и решил подарить ему свой красный автомобиль Mustang 2004 года. 27-летний Блок рассказал, что хотел такую машину с детства, но в последнее время редко пользуется ей. Он увидел в Facebook, что Гвинн просит совета о покупке машины и решился на щедрый подарок. Оказалось, подросток мечтал именно о такой машине.

Местный бизнесмен Боб Брайсленд (Bob Briceland) узнал о подарке Блока и предоставил Гвинну год бесплатной страховки на автомобиль в своем страховом агентстве. «Я чувствовал, что обязан помочь ему. Нужно, чтобы весь город увидел, сколько хороших людей здесь живет», — сказал он.

После окончания школы Гвинн планировал пойти в профессионально-техническое училище и копить деньги на колледж. Услышав историю Гвинна, Medaille College в Баффало предложил ему полную стипендию. Он будет учиться на предпринимателя, начиная с этой осени. Гвинн мечтал открыть клининговую компанию.

Ранее сообщалось, что посетители кафе в американском городе Галвестон, штат Техас, подарили автомобиль официантке, которая тратила по пять часов на дорогу до работы и обратно. Женщина копила деньги, чтобы купить машину, но, помимо этого, ей надо было оплачивать счета, питаться и обеспечивать себя.

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