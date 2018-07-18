Американец всю ночь шел на работу и получил в подарок машину

Американский студент прошел 32 километра в страхе опоздать в первый день на работу и получил в подарок машину. Об этом сообщило новостное издание USA Today.

Уолтер Карр (Walter Carr) из города Бирмингем, штат Алабама, очень долгое время не мог найти себе работу. Когда 20-летний американец наконец-то получил место грузчика, у него сломалась машина как раз накануне первого дня на новом месте. Он посмотрел, как добраться по навигатору, и решил дойти пешком. Карр отправился в путь с вечера.

По пути на него обратил внимание полицейский. Впечатленный поступком студента, он угостил его завтраком, подвез и высадил у церкви за шесть километров до дома, где Карр должен был работать в тот день. Стоило ему пройти совсем немного, как его подобрала другая полицейская машина. Услышавшая историю мужчины хозяйка предложила ему отдохнуть до приезда грузовой машины, но тот отказался.

Когда о поступке мужчины узнал глава компании Люк Марклин (Luke Marklin), он приехал повидаться с грузчиком и подарил ему ключи от автомобиля Ford Escape 2014 года.

Карр планирует закончить колледж в декабре по специальности «медицинские науки». После этого он хотел бы отслужить в военно-морских силах, а затем отучиться в институте на физического терапевта. Он признался журналистам, что был рад даже просто найти работу: «Я хотел прийти раньше восьми и показать, что у меня есть огромное желание получить эту работу любой ценой. Ничего не невозможно, пока сам не сделаешь это невозможным».

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