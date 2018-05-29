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Подростка забросали подарками за стремление ходить в школу

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Американский радиоведущий Рики Смайли (Rickey Smiley) подарил чернокожему школьнику из Алабамы Кори Патрику (Corey Patrick) автомобиль. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Смайли решил найти 19-летнего подростка после того, как его фотография обрела широкую популярность в Facebook. Недавно водитель автобуса сфотографировал Патрика, подходящего к остановке в мантии выпускника, а затем опубликовал трогательный снимок в соцсети. Пост быстро разошелся по интернету, набрав более 40 тысяч репостов.

Как рассказала мать мальчика в интервью WBRC, он с семьей переехал в другой район перед выпускным годом, однако захотел ходить в старую школу, где у него остались друзья. Поэтому подростку приходилось каждый день вставать в 4:30 утра и полтора часа идти пешком до автобусной остановки.

История Патрика тронула ведущих местной радиостанции Jamz. В эфире утреннего шоу ведущий Смайли заявил, что хочет найти школьника и подарить ему автомобиль. «Кори вдохновляет всех нас. Его решимость добиться успеха должна получить признание. Кори преподает всем нам отличный урок о выносливости и о том, как справится со всеми проблемами», — заявил радиоведущий.

Позднее Смайли опубликовал фотографию, на которой он с Патриком стоит напротив новой машины. Мужчина также пообещал подростку помочь с получением водительского удостоверения.

Портал Do Than First сообщил, что Патрик получил полную стипендию в университете Джексонвилла.

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