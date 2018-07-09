Ходящей на консервных банках девочке подарили настоящие протезы

Сирийской девочке, которой приходилось передвигаться с помощью консервных банок, подарили настоящие протезы. Ее историю рассказало агентство Reuters.

Восьмилетняя Майя Мерхи (Maya Merhi) родилась без ног и была вынуждена ходить на самодельных протезах, которые отец изготовил ей из труб и банок из-под тунца. Когда ее фотографии из лагеря беженцев в Идлибе появились в социальных сетях, девочку забрали в Турцию.

Отец Майи и еще пятерых детей Мохаммед признался, что в Идлиб они сбежали из Алеппо: «Мы пережили немало трудностей, особенно во время странствий, жили в палатках. Майя не могла ходить, и нам пришлось придумать хоть что-нибудь, чтобы она все время не лежала на земле».

Врачи надеются, что в ближайшие три месяца девочка научится ходить на настоящих протезах и поблагодарили ее отца за упорство: «Он сделал все, чтобы этот ребенок смог ходить, и Аллах помог ему. Если бы мы не видели это своими глазами, мы бы ни за что не поверили, что она сможет передвигаться на этих самодельных конечностях».

С 2012 года в Алеппо, одном из крупнейших городов Сирии, ведется гражданская война между правительственными войсками и повстанческими и террористическими группировками, в том числе запрещенной в России организацией «Исламское государство». В декабре 2016 года Алеппо был полностью освобожден Сирийской Арабской армией.

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