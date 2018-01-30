Дельфины сбились в кучу в попытке разглядеть протез американки

Видео: Daily Mail

Американка с бионическим протезом руки поразила группу дельфинов в океанариуме. Об этом сообщает Daily Mail.

На видео, которое опубликовало издание, женщина стоит перед стеклом аквариума и демонстрирует свой протез. Это заинтересовало плывшего мимо дельфина. Он подплыл к стеклу и стал разглядывать механическую руку. Через мгновение вокруг собрались остальные дельфины.

В октябре сообщалось, что дельфинов во флоридском океанариуме заинтересовали белки, которые скакали перед их резервуаром.

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