Трамп заявил о вреде Black Lives Matter для чернокожих

Движение Black Lives Matter (BLM, «Черные жизни важны») только вредит чернокожему населению США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Атланте (штат Джорджия), передает ТАСС.

В частности, он указал на то, что многие участники беспорядков, которые прокатились по США, являются сторонниками BLM. «Это по-настоящему вредит черной общине», — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что ему не понравилось название и основной лозунг BLM, как только он их услышал. «Это дискриминирующее название. Это плохо для чернокожих. Это плохо для всех», — заявил он, также напомнив о том, что BLM — организация марксистов, и осудил корпорации, пожертвовавшие ей сотни миллионов долларов.

Название движения BLM созвучно с главным лозунгом протестов, охвативших десятки американских городов: их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.