В США активисты BLM обстреляли полицейских

В Луисвилле, США, штат Кентукки, активисты организации Black Lives Matter (BLM, «Черные жизни важны») обстреляли полицейских. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Как сообщает ТАСС, два сотрудника полиции получили ранения, их госпитализировали. Информация о состоянии здоровья полицейских не приводится. К месту, где были ранены правоохранители, направлены бойцы спецназа.

В июне в Луисвилле был уволен один из трех полицейских, замешанных в перестрелке, в результате которой произошло убийство Бреонны Тейлор. Власти Луисвилла пообещали выплатить 12 миллионов долларов ее семье.

26-летняя сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор была убита сотрудниками полиции: они выстрелили в девушку восемь раз после проникновения к ней в дом в Луисвилле. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками, и у них была наводка, что наркотики могут храниться и в доме Тейлор.