Семья убитой полицейскими чернокожей получит 12 миллионов долларов

Власти Луисвилла (штат Кентукки) пообещали выплатить 12 миллионов долларов семье чернокожей американки Бреонны Тейлор, которую в марте застрелили сотрудники полиции. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на адвоката семьи Сэма Агилара.

По его словам, ожидается, что глава города Грег Фишер объявит об урегулировании соответствующего иска во вторник, 15 сентября, в ходе совместной пресс-конференции с юристами, представляющими интересы семьи.

В июне был уволен один из трех полицейских, замешанных в перестрелке, в результате которой произошло убийство Тейлор. В письме шефа полиции Роберта Шредера указывается, что действия сотрудника полиции Брэта Хэнкинса показали абсолютное безразличие к ценности человеческой жизни, когда он «произвольно и слепо» сделал десять выстрелов в квартиру Тейлор.

26-летняя сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор была убита сотрудниками полиции: они выстрелили в девушку восемь раз после проникновения к ней в дом в Луисвилле. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками, и у них была наводка, что наркотики могут храниться и в доме Тейлор. Семья убитой девушки подала иск о неправомерных действиях полицейских, которые так и не понесли наказания.