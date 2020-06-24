В США уволили замешанного в убийстве чернокожей полицейского

В США был уволен один из трех полицейских, замешанных в перестрелке в американском городе Луисвилл, в результате которой произошло убийство чернокожей американки Брионны Тейлор. Об этом говорится в письме шефа полиции Роберта Шредера, опубликованного в аккаунте департамента полиции в Twitter.

В письме указывается, что действия сотрудника полиции Брэта Хэнкинса показали абсолютное безразличие к ценности человеческой жизни, когда он «произвольно и слепо» сделал десять выстрелов в квартиру Тейлор.

Отмечается, что полицейский также стрелял вслепую и некоторые выстрелы попали в соседние квартиры. «Ваше поведение не оставляет мне другого выхода, кроме как незамедлительно вас уволить», — сказано в письме.

26-летняя сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор была убита сотрудниками полиции, которые выстрелили в девушку восемь раз после проникновения к ней в дом в городе Луисвилл, штат Кентукки. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками и у них была наводка, что наркотики могут храниться и в доме Тейлор. Семья убитой девушки подала иск о неправомерных действиях полицейских, которые так и не понесли наказания. В мае сотни протестующих собрались в центре Луисвилла, призывая к справедливости за убийство девушки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!