Семеро пострадали в ходе протестов из-за гибели чернокожей девушки в США

Полиция американского Луисвилля (штат Кентукки) заявила о семи пострадавших в ходе стрельбы, произошедшей на фоне протестов из-за гибели чернокожей девушки Бреонны Тейлор (Breonna Taylor), убитой городскими полицейскими весной этого года. Слова ведомства передает сайт NBC News.
Семь человек было ранено в результате стрельбы, произошедшей на фоне городских протестов, переросших в массовые беспорядки. По словам сержанта Ламонта Вашингтона (Lamont Washington), полицейские в стрельбе не участвовали.
Мэр города Грег Фишер (Greg Fischer) подтвердил слова полиции в видеообращении в своем Twitter-аккаунте, сказав, что «в толпе застрелили семерых человек». Согласно заявлению мэра, пять человек находятся в стабильном состоянии, двоих направили на операцию. Фишер также подчеркнул, что поддерживает протестующих, но добавил, что жестокость не является ответом. «Я призываю протестующих, как это сделала сегодня семья Бреонны Тейлор, произносить ее имя. Но давайте будем делать это так, чтобы никто не пострадал. Давайте вместе выступим за мир в Луисвилле и за справедливость для Бреонны», — сказал он.
Ранее специальный советник полиции Джесси Холлади (Jessie Halladay), заявила, что то, что начиналось как мирный протест, переросло в массовые беспорядки. «Люди уничтожают имущество, ведут себя агрессивно, и мы только что услышали сообщения о выстрелах в толпе», — заявила она, добавив, что люди также бросали бутылки в полицейских.
Сотни протестующих собрались в центре города, призывая к справедливости за убийство чернокожей девушки Бреонны Тейлор. Начинающая 26-летняя медсестра была смертельно ранена 13 марта, когда полицейские ворвались ночью в ее квартиру с ордером на обыск.
Ранее в сеть попало видео с задержанием чернокожего мужчины полицейскими. На кадрах офицер полиции прижимал коленом шею задержанного, который стонал и просил о помощи. Вскоре после инцидента задержанный умер. Этот эпизод вызвал массовые протесты в Миннеаполисе, которые продолжаются третий день подряд.