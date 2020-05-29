Семеро пострадали в ходе протестов из-за гибели чернокожей девушки в США

Полиция американского Луисвилля (штат Кентукки) заявила о семи пострадавших в ходе стрельбы, произошедшей на фоне протестов из-за гибели чернокожей девушки Бреонны Тейлор (Breonna Taylor), убитой городскими полицейскими весной этого года. Слова ведомства передает сайт NBC News.

Семь человек было ранено в результате стрельбы, произошедшей на фоне городских протестов, переросших в массовые беспорядки. По словам сержанта Ламонта Вашингтона (Lamont Washington), полицейские в стрельбе не участвовали.

Мэр города Грег Фишер (Greg Fischer) подтвердил слова полиции в видеообращении в своем Twitter-аккаунте, сказав, что «в толпе застрелили семерых человек». Согласно заявлению мэра, пять человек находятся в стабильном состоянии, двоих направили на операцию. Фишер также подчеркнул, что поддерживает протестующих, но добавил, что жестокость не является ответом. ​«Я призываю протестующих, как это сделала сегодня семья Бреонны Тейлор, произносить ее имя. Но давайте будем делать это так, чтобы никто не пострадал. Давайте вместе выступим за мир в Луисвилле и за справедливость для Бреонны», — сказал он.

Ранее специальный советник полиции Джесси Холлади (Jessie Halladay), заявила, что то, что начиналось как мирный протест, переросло в массовые беспорядки. «Люди уничтожают имущество, ведут себя агрессивно, и мы только что услышали сообщения о выстрелах в толпе», — заявила она, добавив, что люди также бросали бутылки в полицейских.

Сотни протестующих собрались в центре города, призывая к справедливости за убийство чернокожей девушки Бреонны Тейлор. Начинающая 26-летняя медсестра была смертельно ранена 13 марта, когда полицейские ворвались ночью в ее квартиру с ордером на обыск.

Ранее в сеть попало видео с задержанием чернокожего мужчины полицейскими. На кадрах офицер полиции прижимал коленом шею задержанного, который стонал и просил о помощи. Вскоре после инцидента задержанный умер. Этот эпизод вызвал массовые протесты в Миннеаполисе, которые продолжаются третий день подряд.

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