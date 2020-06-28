В США во время протеста из-за убийства полицией чернокожего медика погиб человек

В американском городе Луисвилл (штат Кентукки) во время демонстрации, связанной с убийством полицейскими чернокожей сотрудницы скорой Бреонны Тейлор, погиб один человек. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает Associated Press.

Акция протеста проходила вечером 27 июня в центральном парке города. По данным агентства, неизвестный открыл огонь по демонстрантам. В результате погиб мужчина, еще один человек был госпитализирован. Угрозы его жизни нет.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники полиции.

Ранее в июне сообщалось, что в США был уволен один из трех полицейских, замешанных в перестрелке, в результате которой произошло убийство Бреонны Тейлор. Его действия расценили как абсолютное безразличие к ценности человеческой жизни.

26-летняя сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор была убита сотрудниками полиции: они выстрелили в девушку восемь раз после проникновения к ней в дом в Луисвилле. Полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками, и у них была наводка, что наркотики могут храниться и в доме Тейлор. Семья убитой девушки подала иск о неправомерных действиях полицейских, которые так и не понесли наказания. В мае сотни протестующих собрались в центре Луисвилла, призывая к справедливости за убийство девушки.

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