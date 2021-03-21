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В Москве водитель скорой помощи устроил стрельбу из-за конфликта на дороге

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Водитель машины скорой помощи устроил стрельбу на юге Москвы из-за конфликта с другим участником дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы. Между водителями ВАЗ 2115 и Ford Transit произошла перепалка, в ходе которой водитель Ford выстрелил в оппонента из травматического оружия.

Мужчину экстренно доставили в больницу, о характере его травм не сообщается. В свою очередь, водителя скорой помощи доставили в полицию для разбирательства. Причина конфликта между участниками движения не раскрывается.

Ранее сообщалось, что петербуржец принял москвича за нечистую силу и избил его до смерти. Он заметил на улице прохожего, подбежал к нему и стал избивать мужчину сначала ногами, а затем молотком. Полиции нападавший сказал, что убитый был похож на ведьму.

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