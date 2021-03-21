Россияне избили мужчину с трехлетним ребенком

В Ставрополе двое молодых людей избили мужчину, который держал за руку трехлетнего ребенка. Россиянина госпитализировали с открытым двусторонним переломом челюсти, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Отмечается, что ранее 19-летний Карин Амирханов и 21-летний Магомед Кадиев неоднократно привлекались к ответственности за различные правонарушения, в том числе за причинение вреда здоровью. На этот раз следователь СК намерен ходатайствовать о заключении россиян под стражу.

По данным следствия, молодые люди спровоцировали конфликт с идущим по улице 41-летним местным жителем. В ходе конфликта правонарушители по очереди ударили его по улицу, от чего мужчина с ребенком упали на землю. Затем россияне скрылись.

Против молодых людей возбудили уголовное дело по статьям 213 УК РФ («Хулиганство») и 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что петербуржец принял москвича за нечистую силу и избил его до смерти. Он заметил на улице прохожего, подбежал к нему и стал избивать мужчину сначала ногами, а затем молотком. Полиции жители Санкт-Петербурга сказал, что убитый был похож на ведьму.