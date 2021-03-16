Петербуржец принял москвича за нечистую силу и избил до смерти

В Москве задержали уроженца Санкт-Петербурга, который до смерти избил москвича, приняв его за нечистую силу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ночь на 16 марта 24-летний петербуржец гулял у жилого дома на улице Довженко. Его внимание привлек случайный прохожий. Догнав мужчину, молодой человек стал бить его ногами, а затем молотком. От полученных травм москвич скончался на месте.

Нападавшего задержали. Сотрудникам полиции он заявил, что прохожий был похож на ведьму.

Как уточнили в столичном управлении Следственного комитета России, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Петербуржцу назначили психолого-психиатрическую экспертизу.