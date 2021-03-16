Российский майор получил штраф за избиение солдат-срочников

Офицер из Ярославской области получил штраф в размере 50 тысяч рублей за избиение двух солдат-срочников из Тувы. Об этом уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал ТАСС.

Инцидент произошел в казарменном помещении понтонно-переправочного батальона в Ростове. Двое солдат не вышли на построение, один из них сидел со смартфоном в руках. Это разозлило майора и он нанес им удары.

По словам Бабуркина, суд признал военнослужащего виновным в превышении должностных полномочий и вынес ему наказание в виде судебного штрафа. Кроме того, омбудсмен пояснил, что конфликт произошел не на межнациональной почве.

На следующий день после произошедшего офицер публично извинился перед пострадавшими. Выяснилось, что солдаты отдыхали по графику суточного патрулирования.