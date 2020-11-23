Устроившему бойню на аэродроме в Воронеже солдату предъявили обвинение

Солдату-срочнику Антону Макарову, убившему троих военнослужащих на военном аэродроме в Воронеже, предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Яну Горюнову.

Молодого человека обвинили в совершении преступлений, предусмотренных по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц») и части 4 статьи 226 («Хищение оружия») УК России. По словам юриста, после предъявленных обвинений Макаров отказался давать показания.

Горюнова добавила, что психолого-психиатрическая экспертиза ее подзащитному пока не назначена.

11 ноября суд арестовал Макарова на два месяца, до 8 января 2021 года.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил офицера и ударил его по голове, затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Злоумышленника задержали, когда он добирался до родных мест.