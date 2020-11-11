Бойня на аэродроме в Воронеже была спланированной акцией солдата

Следователи пришли в выводу, что бойня на военном аэродроме в Воронеже, устроенная солдатом-срочником 20-летним Антоном Макаровым была заранее спланированной акцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, военнослужащий ждал подходящего момента для расстрела сослуживцев. Предполагается, что на этот шаг его подтолкнула месть или обида, но проверяются и другие версии. Точный мотив преступления будет установлен после получения результатов психолого-психиатрической экспертизы и по окончании расследования.

ТАСС не располагает официальными комментариями следственных органов.

Ранее 11 ноября суд арестовал Макарова на два месяца, до 8 января 2021 года.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил офицера и ударил его по голове, затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Злоумышленника задержали, когда он добирался до родных мест.