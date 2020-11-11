Стали известны новые детали устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже

В ходе рассмотрения вопроса об аресте солдата-срочника Антона Макарова в Воронежском гарнизонном военном суде стали известны новые детали устроенной им бойни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Из материалов дела следует, что Макаров напал на майора, разоружил его и застрелил. Он использовал ефрейтора Кожокина как щит и, прикрываясь им, выстрелил не менее трех раз в спящего рядового Акталиева в спальном помещении воинской части. Из-за полученных ранений Акталиев скончался. После этого Макаров трижды выстрелил в Кожокина, а затем ушел из воинской части и скрылся.

По предварительной версии, солдат устроил бойню с целью убийства Акталиева, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Однако его родные утверждают, что он ни с кем не конфликтовал в части.

Ранее 11 ноября суд арестовал Макарова на два месяца, до 8 января 2021 года.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку, 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил офицера и ударил его по голове, затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Его задержали, когда он добирался в родные места.