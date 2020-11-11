Устроившего бойню на аэродроме в Воронеже солдата привезли в суд

Солдата-срочника Антона Макарова, устроившего бойню на военном аэродроме в Воронеже, привезли в суд. Видео публикует Telegram-канал Life Shot.

Следствие ходатайствует об аресте военнослужащего. Он находится в статусе подозреваемого, а вопрос по мере пресечения рассмотрит Воронежский гарнизонный военный суд, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку, 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил офицера и ударил по голове, а затем забрал у него табельный пистолет с патронами и начал стрелять.

Макаров убил троих военнослужащих и ранил одного, после чего сбежал с пистолетом. Он планировал скрыться в Орловской области у бабушки и дедушки, которые воспитывали его после развода родителей. Его задержали по дороге к семье.