Появились подробности задержания солдата после бойни на аэродроме в Воронеже

Появились подробности задержания 20-летнего солдата-срочника Антона Макарова, устроившего бойню на военном аэродроме в Воронеже. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, молодого человека обнаружили оперативники уголовного розыска, которые отследили угнанную им машину. Однако проводить захват вооруженного пистолетом солдата на дороге силовики не решились. Они дождались удобного момента, когда Макаров вышел из магазина с продуктами в руках, поэтому он не успел оказать сопротивление набросившимся на него оперативникам. Тем не менее его повалили на землю и избили ногами. Видео жесткого задержания появилось 9 ноября.

Во вторник, 10 ноября, военный суд должен рассмотреть ходатайство следствия об аресте Макарова. Ему грозит пожизненный срок за убийство трех человек.

Его бывший однокурсник, с которым они в 2018 году поступили в Воронежский институт МВД, Вячеслав Лысенков рассказал «Ленте.ру» о приступах агрессии у Макарова. «Он паренек вроде смышленый, но с какой-то подковыркой, особенностью. Над ним могли иногда прикалываться, и если обычные парни понимают, что это шутки, и особо не реагируют, то он мог завестись», — вспоминает Лысенков.

Утром 9 ноября Макаров, находясь в наряде на военном аэродроме «Балтимор» в Воронежской области, впал в ярость после замечания дежурного по полку, 38-летнего майора Сергея Ермолаева. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил Ермолаева и ударил по голове, а затем забрал у майора табельный пистолет с патронами и начал стрелять.